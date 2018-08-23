1000 дней назад в Украину зашли последние кубометры газа, закупленные у "Газпрома" - "Нафтогаз"

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома", при этом транзит газа в Европу через украинскую территорию не прекращался, отметили в компании "Нафтогаз України".

В компании "Нафтогаз України" напомнили, что исполнилось 1000 дней, как Украина в последний раз импортировала российский газ. Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook.

"1000 дней назад, 25 ноября 2015 года, в Украину зашли последние кубометры газа, закупленные нами у "Газпрома". После того конкурировать с западными поставщиками "Газпром" не смог. Затем было несколько веселых недель, пока европейские приспешники "Газпрома" говорили прессе, что им вроде показалось, что через Украину стало поступать меньше газа. Но нет, транзит шел четко, как в аптеке", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что транзит в Европу через Украину не замедлялся, а зимы украинцы пережили, не закупая газ напрямую у российского монополиста.

"Этой зимой арбитраж в Стокгольме постановил, что "Газпром" должен продавать нам газ по той же цене, по которой он торгуется в Германии. Но "Газпром" пока отказывается выполнять решение арбитража. Несмотря на это, максимальная проблема, которую он нам смог создать, сжигая еще кусок своей репутации, - это 48 напряженных часов в самые морозы (благодарим вас за участие в #Прикрути). И сколько бы мы теперь ни заплатили за газ на западе, вправе скачать разницу с "Газпрома" в суде", - отметили в украинской компании.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что Украина продолжает "безупречно" обеспечивать транзит газа в Европу.

С 2014 года российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

"Нафтогаз" перестал закупать газ у "Газпрома" в ноябре 2015 года.

22 декабря 2017 года в "Нафтогазе" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".

1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.

В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах". 13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.