12 задач для Украины от МВФ

Украина и Международный валютный фонд обновляют меморандум о сотрудничестве и записали туда новые пункты. Киев обязался провести пенсионную и земельную реформы, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" в налогообложении бизнеса.

Это нужно будет выполнить для получения будущих траншей. А задачи для получения очередного транша на 1 млрд долларов уже выполнили - национализировали "ПриватБанк" и приняли госбюджет на 2017-й. Об этом пишет "Экономическая правда".

"Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF", - заявил на днях официальный представитель Фонда Джерри Райс.

12 задач для Украины для получения траншей кредита от МВФ:

1. До конца января 2017 года Кабмин должен утвердить механизм монетизации субсидий и стимулирования населения к экономии энергоресурсов.

2. До конца марта 2017 года Украина должна принять новую пенсионную реформу. Постепенно будут повышать пенсионный возраст: для мужчин - на четыре месяца ежегодно, начиная с июля 2017-го; для женщин - на шесть месяцев после 2021 года, до того времени, пока для мужчин и женщин пенсионный возраст не достигнет 63 лет - в 2027-ом.

3. До конца марта 2017-го должны принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, который будет предусматривать сроки отмены моратория на продажу и сам механизм будущей продажи.

4. До конца 2017 года Украине следует выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией, которая проведет аудит "ПриватБанка". Должны проверить деятельность банка за последние шесть месяцев перед национализацией.

5. До конца июня 2017-го должны выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами "ПриватБанка" условий реструктуризации. Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по кредитам, выданным связанным лицам.

6. До конца июня 2017-го - создание единого реестра получателей социальных выплат для продолжения процесса верификации.

7. До конца июня - создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов.

8. Вместо нынешней налоговой милиции должна быть создана финансовая полиция до конца апреля 2017-го. Судя из выписанных в проекте меморандума характеристик, этот орган должен быть создан по модели, предложенной Минфином.

9. Государственная фискальная служба может получить доступ к банковским счетам украинцев ради возможности использовать непрямые методы оценки доходов граждан. Такие права ГФС может получить до конца июня 2017-го.

10. Украинская сторона должна обязаться воздержаться от любых шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот. В частности, речь идет о том, что правительство воздерживается от введения льготного режима налогообложения в индустриальных парках, не будет пока создавать экспортно- кредитное агентство, а также отменит упрощенную систему налогообложения с января 2018 года.

11. Украина должна активнее проводить приватизацию государственных предприятий. В частности, должны продать Одесский припортовый завод, а также инициировать процесс приватизации крупных гособъектов: ГПЗКУ, "Турбоатома", "Центрэнерго", облэнерго. Ожидается также принятие законодательства, которое позволит продать "Укрспирт".

12. Украинская сторона согласится на пересмотр закона о госслужбе, а также на сокращение работников бюджетной сферы и госслужащих. В 2017 году количество бюджетников планируют сократить на 4%, а в среднесрочной перспективе - до конца 2019-го - более чем на 10%.

Напомним, заседание МВФ относительно выделения Украине четвертого транша произойдет через несколько недель.