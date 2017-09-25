1,3 миллиарда долларов от размещения евробондов поступили в Украину - Минфин

Средства в размере 1,318 миллиарда долларов от размещения евробондов Украины сроком на 15 лет поступили в Украину.

Об этом УНИАН сообщили Министерстве финансов.

"1,318 млрд долл. США от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что еще 1,68 миллиарда долларов пошли на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 годах.

Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 миллиарда долларов выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Напомним, Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.

По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен, или 76,06 млрд долларов против 1,957 трлн гривен, или 75,01 млрд долларов месяцем ранее.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.