130 млрд. грн. теряет бюджет ежегодно из-за нереализованных реформ ГФС и таможни - Форум бизнес-ассоциаций Украины

Такие данные были обнародованы на III Open Economic Forum: "Экономический рост и создание рабочих мест: повестка дня для Украины" 18 мая в Киеве. По данным Института социально-экономической трансформации (ИСЕТ), которые озвучил директор ИСЕТ Илья Несходовский, суммарная цифра убытков, которые ежегодно несет государственный бюджет вследствие не реформированной ДФС и таможни, не внедрения налога на выведенный капитал (через схемы по минимизации налогов через конвертационные центры, "скрутки", "серый импорт", схемы с низконалоговыми юрисдикциями и т.д.) составляет более 130 млрд. грн.

"Если рассчитать через показатель теневой экономики (35% по официальным данным МЭРТ и 42-43% по расчетам международных организаций), сравнив его с более или менее развитыми странами Европы (12-15% от ВВП) - также получаем более чем 150 млрд гривен в год потерь бюджета через не реформированные фискальные органы", - говорится в пресс-релизе Форума.

Украинская Рада Бизнеса, как организатор Форума, назвала первоочередные реформы для внутренней модернизации предприятий, инвестиционной привлекательности, детенизации и, как следствие - увеличение зарплаты на украинцев в реальном секторе экономики и остановку трудовой миграции. Ведь по данным КМИС, полученными на заказ ZN.ua, 45% - готовы выехать за границу в поисках более высокого заработка и удержать их от этого сможет только ряд первоочередных реформ.

Участники Форума требуют реальной институциональной реформы фискальных и таможенных органов, что даст всем участникам рынка равный доступ к ресурсам и создаст инвестиционную привлекательность Украины. Также нужен настоящий (а не декларативный) контроль цепочки поставок товара, который выведет из тени торговые операции с импортом-экспортом во всех секторах рынка. Ну а снижение нагрузки на фонд оплаты труда и замена дискреционного налога на прибыль новой моделью налога на выведенный капитал предоставит возможность для развития предприятий, стимулирует предпринимателей ответственно относиться к налогам и предоставит ресурс для увеличения заработных плат. Именно рост экономики, равенство всех участников в доступе к рынкам и ресурсам приведет к восстановлению справедливости и выхода предпринимателей из тени.

Форум предложил государственному секретарю Министерства финансов Украины Евгению Капинусу в течение месяца подать в Кабмин стратегический план реформирования ДФС и таможни на 3 года, разработанный при участии бизнеса и экспертов. Также участники Форума предложили создать межведомственную рабочую группу при Министерстве финансов и разработать законопроект по реализации системы "Такс-инвойс" и электронные ТТН (торгово-товарная накладная). К тому же, действенным механизмом контроля торговых операций должен быть механизм "кэшбек для покупателя", недавно представленный к обсуждению Минфином. Резолюция Форума находится на сайте УРБ, а оргкомитет ждет проактивность участников форума в финализации обсуждения. По окончании обсуждения в течение 2 недель текст будет финализирован и Резолюция будет отправлена руководителям всех ветвей власти в Украине.

Форум проходит при поддержке: Ассоциации налогоплательщиков Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, "Датский Совет по делам беженцев", Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники", Реанимационного пакета Реформ, Украинской федерации индустрии безопасности, Хай-Тек Офис Украины, CASE Украина, Американской торговой палаты, Всеукраинской аграрной Рады, Европейской Бизнес Ассоциации, Института социально-экономической трансформации, Международного института менеджмента, Украинской Ассоциации прямых продаж, Национальная организация розничной торговли "НОРТ", Торгово-промышленной палаты Украины.

Информационные партнеры Форума: Obozrevatel.ua, Интерфакс-Украина, Зеркало недели, журнал "Новое Время", информационно-аналитический партнер "Лига: Закон", журнал "Бизнес.UA".