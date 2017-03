Ан-132D успешно совершил свой первый полет

Самолет Ан-132D производства госкорпорации "Антонов" в пятницу успешно совершил свой первый полет, перелетев из аэродрома ГК (Святошино) на аэродром Гостомель (Киевская обл.).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после приземления на аэродроме Гостомель, экипаж самолета встретил президент Украины Петр Порошенко, украинские чиновники и представители Саудовской Аравии.

"К созданию этого транспортного самолета присоединились ведущие предприятия лидеры самолетостроения мира - компании США, Великобритании, Франции, Германии и многих других государств. АН-132D - уникальный пример в истории украинской авиации, который доказывает необходимость развития внедрения производственной кооперации с западными партнерами. Заявляю, сейчас эта кооперация отстраивается со странами - членами НАТО. Это отвечает стратегии развития нашего государства", - заявил П.Порошенко, выступая перед собравшимися.

Президент выразил надежду, что при совместном сотрудничестве с иностранными партнерами Ан-132D будет запущен в серийное производство.

"Для нас сейчас партнерство с нашими саудовскими друзьями является особенно важным в условиях разрыва кооперативных связей со страной-агрессором - Российской Федерацией", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, 20 декабря 2016г ГП "Антонов" (Киев) завершило постройку самолета-демонстратора нового многоцелевого Ан-132D грузоподъемностью 9,2 тонн для Саудовской Аравии. Торжественная церемония выкатки нового самолета из цеха окончательной сборки прошла на ГП с участием П.Порошенко.

Выступая, П.Порошенко отметил, что новый Ан-132-D строится в широкой международной кооперации с участием ведущих мировых авиапроизводителей. При этом он подчеркнул: "Ан-132D построен в рекордно короткие сроки - всего за полтора года. И впереди большая работа по испытанию самолета". Он выразил уверенность в хороших рыночных перспективах проекта, уточнив: потребность рынка в новом Ан-132 до 2035 года оценивается в 260-290 ед.

Как планируется, после серии наземных и летных испытаний весной 2017 года новый многоцелевой Ан-132D будет представлен потенциальным заказчикам в Королевстве Саудовская Аравия.

По данным аравийской стороны, в настоящее время в Саудовской Аравии уже ведется подготовка необходимой инфраструктуры по программе Ан-132.

Многоцелевой Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн - модификация легкого транспортного Ан-32, который должен заменить на рынке Ан-32 и Ан-26. Программу Ан-132 реализует ГП "Антонов" в рамках заключенного в апреле 2015 года соглашения в кооперации с саудовскими King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics Co. Самолет строится в рамках международной кооперации с участием ведущих западных производителей: канадскими Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американской Honeywell, французской Liebherr, британской Dowty Propellers.

В ходе Le Bourget-2015 (Париж) ГП "Антонов", саудовская Taqnia, УкрНИИАТ, "Алтис Холдинг (Украина), и Broetje-Automation (Германия) подписали протокол о намерениях о проектировании и постройке авиационного завода в Саудовской Аравии. По предварительным оценкам, внутренняя потребность саудовского заказчика и его силовых структур в многоцелевом Ан-132 и его модификациях оценивается в порядка 80 машин. Потребность рынка в новом Ан- 132 на период до 2025 года - более 200 машин.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Сотрудничает с 76 странами мира. Согласно решению правительства Украины, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".