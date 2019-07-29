18% трудоспособного населения Украины зарабатывает за границей - Минфин

На постоянном трудоустройстве за рубежом находятся 3,2 миллиона украинцев. Это 18% всего экономически активного населения страны, говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов за июль.

По данным Минфина, отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. В частности, в июне 2019 года число безработных сократилось на 5,5%, а число безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилось до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

К тому же, как подчеркнули в министерстве, высокие темпы трудовой миграции привели к росту зарплат в Украине. В частности, в мае 2019 года темп роста зарплат вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

Ранее сообщалось, что 80% нелегальных трудовых мигрантов в Чехии - украинцы.

Также известно, что украинцы работают на 20% всех польских компаний, а около 450 тысяч украинцев платят в Польше социальные взносы. Количество граждан Украины, выехавших на заработки в Польшу, составляет от 1,2 млн до 1,5 млн человек.

Минфин

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