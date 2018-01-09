20 тысяч евро в месяц. Зачем Фирташ обрекает Ахметова на "нищенское существование"

Руками кипрских судов олигарх-неудачник Дмитрий Фирташ решил испортить жизнь удачливому коллеге Ринату Ахметову, чтобы вернуться в украинский пасьянс

Решением суда были заморожены активы Ахметова с "неснижаемой" суммой в $820 млн (что сие значит, разберемся несколько позже). На данный момент, юристы группы уже подали соответствующую апелляцию. Судя по косвенным признакам, судебный спор будет не из разряда дел о краденом гусе. Это Паниковский мог бросить "птицу" и решить этим все свои проблемы. Во всяком случае, его бы не стали бить и, возможно, ногами. В нашем случае, ставка будет посерьезнее - на кону некогда брильянт государственной собственности "Укртелеком", а точнее деньги, которые за него не хотят платить.

С одной стороны, на чаше весов, олигарх в фаворе - Ахметов, на другой, олигарх в опале - Фирташ (во всяком случае, такой вывод напрашивается при анализе информации в публичном доступе). Кто из указанных выше персон перевесит, зависит от многих факторов: от работы "консильери", уступчивости "донов" и много чего другого. При чем, не все здесь решается в Никосии, уши всех этих увлекательных событий растут в Киеве.

Именно в качестве киевского "эха" стоит воспринимать и недавнее решение никосийского суда об аресте ахметовских активов. В конце декабря прошлого года, данное решение было принято как уже указывалось окружным судом Никосии по иску компании Raga Establishment, бенефициаром которой является украинский банкир, Денис Горбуненко.

А теперь попробуем разобраться, хоть и с применением тавтологии, при чем здесь украинский "Укртелеком". Началось все в Киеве, где и был случайно "уронен" судебный клубок, который через несколько месяцев и до Никосии довел. Еще осенью прошлого года, Фонд государственного имущества Украины разорвал договор купли-продажи акций Укртелекома, заключенный с компанией ООО "ЕСУ", за которой якобы стоит Ринат Ахметов. Решение о разрыве соглашения было освящено Хозяйственным судом Киева, при чем речь шла не только о возврате в государственную собственность акций крупнейшего отечественного оператора фиксированной телефонной связи, но и о выплате ООО "ЕСУ" в пользу ФГИ 2,1 млрд грн пени за ненадлежащее выполнение договора.

Учитывая, что акции нынче хранятся в электронной системе депозитарного учета, а сами операции проводятся с помощью лицензированных хранителей, суд выдал предписание "Государственному экспортно-импортному банку Украины списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ОАО "Укртелеком".

Уже долгие годы, Ринат Ахметов является своеобразным эталонным отечественным олигархом, так сказать уникальной мерой олигархического веса в нашей стране. Все другие олигархи, измеряются в "условных ахметовых", как гривна в условных единицах: тот - 0,5, другой - 0,2, еще недавно был один олигарх "три четверти". Тест на деолигархизацию страны всегда будет спотыкаться на "факторе Ахметова", а без решения этого ребуса, любая попытка прорваться из эпохи индустриального неофеодолизма в модерн, не говоря уже о господствующем в западном мире пост-модерне, будет постоянно наталкиваться на олигархический телеграфный столб, лежащий поперек дороги в "светлое будущее". В связи с этим, украинский вариант "законов Мерфи" можно было бы сформулировать следующим образом:

1. "Если что-нибудь полезное может быть продано из государственной собственности, оно будет продано Ахметову".

2. "Любая неэффективная собственность будет возращена государству". 3. В случае начала новой большой приватизации, смотри п.1. и п.2.

Теперь рассмотрим действие этих законов на практике. Начнем с истории приватизации Укртелекома и заодно проверим действия нашего "закона Мерфи" No1. В начале 2011 г., Фонд госимущества продал государственный гигант телекоммуникаций за 10,575 млрд грн компании "ЕСУ", что на тот момент составляло эквивалент более $1,3 млрд. Сама компания "ЕСУ" принадлежала австрийской фирме EPIC, зарегистрированной на пять жителей Австрии (интересно было бы ознакомиться с портфолио указанный лиц, но злые языки утверждают, что конечными бенефициарами являются Фирташ и Левочкин). Через два года, летом 2013 г., компания СКМ, за которой стоит Ринат Леонидович, приобрела акции Укртелекома, но не напрямую, а через получение контроля над главным акционером. Выглядела эта цепочка следующим образом: в июне 2013 года СКМ и EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которая владела корпоративными правами ООО "ЕСУ" (Украина). Ну а последняя, как мы уже знаем, приобрела 92,79% акций ПАО "Укртелеком" (на тот момент не только крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, но и оператор мобильной сети 3G).

У простого украинца может голова пойти кругом от всей этой "многоходовочки". На самом деле все весьма просто. "Вкусных" активов в стране не так уж и много, во всяком случае, если в 90-х гг их было больше, чем олигархов и всем хватало (а все конфликты были от желания захватить таблетки от жадности и побольше), то сейчас все с точностью до наоборот: объектов единицы, а олигархов - "великая кучка". В своем споре, кто должен купить тот или иной актив, они могут загубить не одно предприятие, достаточно вспомнить печальную историю приватизации Одесского припортового завода.

Правда, можно было объединяться в олигархические "пулы", но как показывает опыт взаимодействия в бизнесе того же Пинчука и Коломойского, выходит не очень.

Таким образом, сложные схемы приватизации объектов, на самом деле, возникают из банального желания "зашить" в сделку интересы нескольких олигархов сразу. Например, один хочет купить государственное предприятие, а другой, говорит, что тоже, при чем так сильно, "что кушать не может". При этом, одному из них этот актив и даром не нужен, но уступать не камильфо, тем более, если есть абонемент во властных кабинетах. Поэтому, предприятие у государства покупает тот олигарх, кому оно не нужно и перепродает тому, кто хочет "побаловаться", но с наценкой. В результате довольны оба, кроме бюджетников и пенсионеров, ведь бюджет не получил справедливую цену. Именно по этой причине, сделки по купле-продаже активов и участии в приватизационных конкурсах обрастают таким количеством фирм-прокладок. В большом бизнесе - это называется такими красивыми терминами как "секъюритизация активов" и "международное структурирование".

В данных схемах, титулы собственности оседают в надежных корпоративных юрисдикциях, которые могут обеспечить их надежную защиту, например, на Кипре. Финансовые потоки, направляются таким образом, чтобы не платить налоги. Например, олигарх продает другому собрату акции некоего актива в Украине. Можно продать контрольный пакет напрямую, но тогда придется заплатить налог на прибыль, полученный в результате сделки с ценными бумагами. Поэтому продается не сам актив (акции на него), а нерезидент, который контролирует украинскую компанию, владеющую титулами собственности на актив (акции, недвижимость). И налоги не платит никто. Поступления в бюджет - дупель пусто.

Так ли было на этот раз, пусть прокуратура разбирается. Тем более, что Юрий Луценко уже заявил, что Укртелеком был приватизирован по заниженной цене и это можно доказать в суде. Хотя сама покупка была и не столь изящной по схемотехнике, как ее финансирование. Накануне покупки Ахметовым через систему опосредованного участия акций Укртелекома, компания ЕСУ (которая стала объектом покупки) продала государственному "Укрэксимбанку" свои облигации на сумму 2,24 млрд грн. Средства, привлеченные от выпуска облигаций были направлены на рефинансирование (выкуп) предыдущего выпуска. Кто был счастливым обладателем "старых" облигаций, которые были счастливым образом "выкуплены" за счет денег государственного банка, остается лишь догадываться. Кроме того, у ЕСУ образовался долг и перед другим "госом" - Ощадбакном (1,1 млрд грн). Естественно, СКМ стала обладателем не только акций Укртелекома, но и долгов купленной им компании - акционера ("ЕСУ"). Зачем? Вопрос риторический. Данная задолженность наверняка вошла в финальную часть расчетов по сделке. Таким образом, государство опосредованно профинансировало покупку государственного предприятия у себя же!

По своей изящности данная схема может поспорить разве что с механизмом приватизации одного мариупольского металлургического комбината, который разрешили приватизировать в рассрочку на несколько лет за счет текущей прибыли.

Кстати, весной прошлого года, ЕСУ не выполнила свои обязательства по облигационному выпуску и заговорила о необходимости реструктуризации долга. Новая схема была как всегда изящна: просроченные облигации должен был выкупить "Укртелеком"... Если бы данная модель выхода из олигархического кризиса была применена на практике, то в кризисе бы оказался уже сам оператор фиксированной связи. Причем, в вечном кризисе.

Именно поэтому, в дело вступил и "закон Мэрфи" No2: Укртелеком был возращен государству при очень вялом сопротивлении частного собственника. Во всяком случае, если бы киевские власти удумали забрать отремонтированный ЦУМ, шуму было бы куда больше... На данном этапе, мы не можем утверждать, что процесс с возращением Укрателекома, как-то дирижируется со стороны. Ясно лишь одно: вернуть его обратно, для Ахметова выгоднее, чем оставить.

Итак, мы имеем дело с бывшим государственным предприятием "Укртелекомом", которое наши чиновники и судьи спешат вернуть в лоно государства. Но почему, когда речь заходит об энергетических активах, сторонникам национализации затыкают рот умными фразами про защиту прав инвесторов и инвестиционном имидже страны, а в данном случае, никто особо и не возражает? Так для виду. Одна из причин: если семь лет назад, оператор фиксированной связи представлял реальный интерес, то на данный момент, он с каждым годом теряет свою рыночную капитализацию. И здесь как нигде появляются два уровня жлобства: микро и макро. На микроуровне, абоненты отключают стационарные телефоны, так как не хотят платить несколько десятков гривен абонплаты. А на макро - предприятие возвращается в "родную гавань" по причине того, что оно не приносит того кэш-фло на который рассчитывали.

И вот у государства на руках нововозвращенное государственное предприятие, которое требует миллиардных инвестиций и государственные банки, которым задолжали более 4 млрд грн, но вернуть которые, в отличие от Укртелекома, вряд ли удастся. Но это в Киеве. А на фоне всего этого, но уже в Никосии, идет эпичная битва, где Raga Establishment пытается выбить из Ахметова $820 млн за проданное "участие". По данным заявителя, покупатель заплатил лишь $100 млн из фигурировавших в сделке $860 млн. Компания Raga принадлежит бывшему исполняющему обязанности председателя правления "Родовид банка" и его акционеру Денису Горбуненко. Как известно, после кризиса 2008 г. банк прошел череду чудесных трансформаций, во время которых через него прокачивались миллиардные суммы докапитализации из государственного бюджета (более 12 млрд грн). Правда, к тому времени Денис Горбуненко им не руководил, что не мешало ему быть советником временного администратора банка. Не является даже секретом полишинеля, что Дмитрий Фирташ долгое время проявлял интерес к "спасению" с участием государства двух банков: Родовида и Надра. Спасать банки с помощью бюджета - это ведь так увлекательно. Но слепить "пулю" из двух вышеназванных финансовых учреждений не вышло. Как бы то ни было, но связка Горбуненко - Фирташ, скорее всего, не является досужим вымыслом журналистов. Кроме того, Горбуненко - без сомнений известный банкир, политик и человек далеко не бедный.

Но не настолько, чтобы тягаться в открытую с иконой украинского олигархата.

Как следует из информации, которая попала в открытые источники относительно решении никосийского суда, Ахметов может пользоваться своим имуществом и даже отчуждать его, при условии, что суммарная капитализация оного не опустится ниже отметки в $820 571 739,71 (подсчитано до цента). Кроме того, наложены ограничения на финансовые транзакции ответчика, которые значительно суровее имущественных. Ответчик может ежемесячно тратить:

o до 20 тыс евро на судебные издержки; o до 20 тыс евро на текущее бытовые платежи;

Кроме того, при проведении сделок на сумму свыше $10 млн. ответчик должен предварительно уведомить заявителя не позднее, чем за семь дней до запланированной сделки.

В перечень активов, которые подлежат аресту, попали акции таких компаний как: UATelecominvest (Кипр), банк "ПУМБ", "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), "Стадион "Шахтер", "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), ESPV Limited ("материнка" группы "Эста" - отраслевой холдинг в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) - владелец контрольного пакета акций "Донецкгормаш", Vesco Limited (Кипр), Parallel Nafta (владелец топливной группы "Параллель"), СКМ Финанс", ДТЭК и т.д. Впрочем, для ареста этих активов нужны еще решения национальных судов.

Существенного удара по империи Ахметова данное постановление суда не нанесет. И переживать о том, как Ринат Леонидович проживет на 20 тыс евро в месяц, также не стоит. Тут куда важнее имиджевые потери.

Для Украины - это очередной тест на принуждение олигархов отвечать за убытки своих предприятий.

Впрочем, "интуиция художника" подсказывает, что обществу будет предложен традиционный вариант в стиле "приват". Ну а "власть будущего", уже сейчас должна думать, как в следующем цикле деловой активности заставить олигархов реструктуризировать свой бизнес, продать непрофильные активы и перестать дотировать убыточные направления с помощью перекрестного субсидирования. Простыми словами, хочешь варить сталь - вари, хочешь заниматься телекоммуникациями - занимайся. Только при этом, либо продай меткомбинат, либо оператора мобильной связи. Либо банк. А иначе, даже если и в следующем политическом цикле у нас будут превалировать болельщики "Шахтера", случайно выигрывающие на тотализаторе сотни тысяч гривен три раза подряд, всю грязную работу придется сделать либо ребятам из ФБР, либо судам в Никосии. Вот только, как показывает дело Лазаренко, сотни миллионов долларов так и не дойдут до нашего бюджета. А хотелось бы...

Алексей КУЩ