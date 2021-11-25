2022 року буде створено спецфонд для розвитку авіа- та залізничної інфраструктури - Кубраков

Міністерство інфраструктури планує створити спеціальний фонд із розвитку авіаційної та залізничної інфраструктури. Про це повідомив профільний міністр Олександр Кубраков на форумі "Велике будівництво: авіація та туризм".

"Важливо відзначити дві речі. Це створення окремого спеціального фонду для розвитку авіа- та залізничної інфраструктури. Ми плануємо зробити це у бюджеті на 2022 рік. Друге - запровадження в Україні механізму "publik service obligation" для критично важливих маршрутів для певних категорій населення", - зазначив Кубраков.

Він додав, що механізмом "publik service obligation" зможуть скористатися вакциновані громадяни у межах наданої допомоги у розмірі 1000 грн.

На початку червня РНБО ухвалила рішення про розвиток авіабудівної галузі на найближчі роки.

9 листопада президент Володимир Зеленський оголосив старт "Великого будівництва" на УЗ. Йдеться про оновлення залізниці, модернізацію рухомого складу та залізничних колій.