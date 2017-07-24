28 заинтересованных нардепов предлагают реструктуризировать долг Одесского припортового

28 депутатов предлагают Верховной Раде реструктуризировать задолженность Одесского припортового завода. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте Верховной Рады, пишет Экономическая правда.

Согласно тексту законопроекта, предлагается установить, что предприятие осуществляет погашение задолженности перед кредиторами ежеквартально равными частями в течение 10 лет.

На сумму задолженности предприятия не начисляются проценты, а проценты, начисленные на сумму задолженности, уплачиваются в порядке, предусмотренном для уплаты задолженности.

Штрафные санкции, неустойка, пеня, начисленные на день вступления в силу законопроекта, автоматически списываются.

Согласно пояснительной записке, задолженность ОПЗ перед компанией Ostchem составляет 6,925 млрд гривен, перед "Укртрансгазом" - 440,99 млн гривен, перед Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" - 1,654 млрд гривен, перед компанией "Укргаз" - 77,435 млн гривен, перед компанией "Юг- Газ" - 98,762 млн гривен, перед компанией "Укртрансгаз", которую представляет ее филиал "Прикарпаттрансгаз", - 38,148 млн гривен.

Среди инициаторов указанного законопроекта - депутаты Андрей Немировский (фракция "Объединение "Самопомощь"), председатель парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич (фракция "Блок Петра Порошенко"), Олег Петренко (внефракционный), Игорь Лапин (фракция "Народный Фронт"), Василий Гуляев (группа "Партия "Відродження"), Александр Бакуменко (фракция "Блок Петра Порошенко"), Андрей Вадатурский (внефрационный) и другие.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Одесской области отказал НАК "Нафтогаз Украины" в аресте банковских счетов Одесского припортового завода.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" просил суд взыскать с Одесского припортового завода 1 517,727 млн гривен задолженности за поставленный ему в 2016 году природный газ.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".