5 президентов и 10 премьеров о продаже земли в Украине

Что говорили о рынке земли Зеленский, Порошенко, Кучма, Ющенко, Тимошенко, Яценюк, Гройсман, Гончарук и другие топ-чиновники

Леонид Кучма, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Все четыре украинских президентов (Янукович лишен этого звания. - Ред.) с момента введения моратория в октябре 2001 года выступали за свободную продажу аграрных угодий. И ни одному из них не удалось отстоять свои убеждения перед парламентом.

Депутаты несколько раз преодолевали президентские вето или саботировали принятие законов, необходимых для снятия моратория и запуска рынка.

У Владимира Зеленского может получиться. Cейчас парламент максимально близок к цели.

В начале 2020 года наконец-то перестал действовать мораторий - депутаты просто его не продлили.

Закон об обороте земель могут принять уже на этой неделе. Это означает запуск рынка в этом году.

Что обещали и как относились к рынку земли пять президентов и премьеров, - в обзоре LIGA.net. Спойлер - некоторые из них меняли точку зрения в зависимости от того, где они находились - при власти или в оппозиции.

Леонид Кучма, второй президент Украины (1994-2005 гг)

"Земельный кодекс - это не просто закон, это Конституция земли, которую ждет множество людей. Этот закон будет работать на Украину. Но норма о продаже земли только с 2005 года - это тормоз, который не будет способствовать реформированию земельных отношений" (2.11.01, пресс- конференция в Мариуполе).

"Похоже, кое-кому из тех, кто тормозит принятие [закона о рынке земли], нужно время для продолжения беззакония в этой сфере. Только этим можно объяснить попытки в третий раз продлить мораторий на включение земли в экономический оборот" (18.11.2004, речь президента на торжествах по случаю Дня работников сельского хозяйства).

Виктор Ющенко, третий президент Украины (2005-2010)

"Украина не готова к торговле землей. У государства нет никаких гарантий, никаких законов, которые бы защитили селян от злоупотреблений, мошенничества и бандитизма. А земля - это последнее, что у них осталось. Несмотря на полное обнищание крестьян, на руины украинского села, нынешняя власть вводит с 1 января 2005 года куплю-продажу сельскохозяйственных земель. Украинское село снова хотят ограбить". (кандидат в президенты Ющенко в обращении к селянам 5.10.2004).

Став президентом Ющенко изменил точку зрения.

"Дальнейшее затягивание с открытием рынка земли приведет к злоупотреблениям и тенизации. Со своей стороны приму все возможные меры по обеспечению своевременного вступления в силу указанных законов, которые будут отвечать Конституции Украины, предусматривать реальные гарантии защиты прав граждан, будут отвечать общегосударственным интересам. Я использую свое право обратиться в Конституционный суд с просьбой признать это решение (преодоление вето Верховной Радой. - Ред.) недействительным" (11.01.2007, речь в Алчевске Луганской области после подписания продления моратория). Виктор Янукович, лишен звания президента (2010-2014)

Виктор Янукович

"Благодаря Богу, мы имеем самые благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, но не можем дать людям возможность для эффективной обработки земли. Крестьяне не имеют достойного заработка. Земельные ресурсы разворовываются, а потребительский рынок Украины заполнен импортными продуктами питания не всегда надлежащего качества. Этот порочный круг необходимо разорвать. Поэтому с 2012 года в Украине должен функционировать рынок земель сельскохозяйственного назначения" (23.02.2011, заседание Комитета по экономическим реформам в Киеве). Петр Порошенко, пятый президент Украины (2014-2019)

Петр Порошенко

"Отсутствие права на свободную продажу и покупку земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, снижает и нарушает права крестьян, занижает, между прочим, и цену аренды, извлекая из их карманов последние копейки. Но мне известно и общественное мнение, которое есть в Украине по этому вопросу, и позиция большинства парламентских фракций. Как решить эту проблему, уважаемые народные депутаты, - это ваша компетенция: либо прятать голову в песок и ничего не менять, или все-таки работать над созданием рынка земли в Украине, но со всеми возможными предохранителями от любых негативных последствий" (06.09.2016, выступление в Верховной раде с ежегодным посланием президента).

"Даже в самые тяжелые времена я говорил, что прорыв, форсаж в экономическом развитии Украины невозможен без внедрения рынка земли - прозрачного, активного, где мы должны защитить владельцев земли Земельным кадастром, минимальными ценами на землю" (17.04.2019, дискуссия с представителями общественных организаций). Владимир Зеленский, действующий президент

Владимир Зеленский

"Запрет свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютой или запрет заниматься деятельностью, которая не наносит другим вреда, например, играть в легальные азартные игры - все эти запреты должны быть отменены. Если в сентябре мы сформируем новое правительство, то до конца этого года вопрос будет решен" (20.06.2019, встреча с бизнесом)

"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки об арабах, китайцах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред" (19.09.2019, встреча с аграриями).

"Государство не создало возможности работать на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать участки сельскохозяйственного назначения. Граждане Украины лишены этого права так же, как жители Северной Кореи, Венесуэлы, Таджикистана, Кубы и Конго. Тогда как в Польше, Беларуси, США, Германии, Италии, Израиле, Китае рынок земли есть" (11.11.2019, видеообращение) Земельная премьериада

С момента объявления моратория в Украине сменилось 10 премьер-министров. Причем некоторые из них Виктор Янукович, Николай Азаров и Юлия Тимошенко занимали премьерское кресло по несколько раз.

Мы выбрали самые интересные высказывания.

Анатолий Кинах (29.05.2001-21.11.2002)

"Основная цель проводимой сейчас аграрной реформы и состоит в том, чтобы все граждане Украины, которым закон дает право на земельный имущественный пай, могли стать хозяевами земли! Но, к сожалению, некоторые бюрократы весьма обеспокоены тем, что у земли будет настоящий, эффективный хозяин. И всячески этому препятствуют" (11.01.2002, прямая телефонная линия газеты "Факты").

Виктор Янукович (21.11.2002-5.01.2005)

"Мы считаем, что нужно совершенствовать уголовное законодательство, Уголовный кодекс, где должно быть предусмотрено соответствующее наказание за это преступление - самозахват земли. Нужно формировать рынок земли, который сам по себе автоматически снимет эти вопросы на перспективу" (11.08.2006 пресс-конференция в Симферополе).

Николай Азаров (7.12.2004-28.12.2004, 5.01.2005-24.01.2005, 11.03.2010- 28.01.2014)

"Товарный рынок земли - это условие для инвестиционно-инновационного развития аграрного комплекса, ипотеки, жилищного строительства. Отмена моратория выведет этот рынок из тени, хотя бы частично. Процент участия иностранцев и условия продажи им земли нужно прописать в нормативных документах. Хочешь создавать аграрный комплекс - пожалуйста, мы только за! Но если ты собираешься превратить землю в предмет спекуляции, тогда извини!" (14.12.2007, интервью журналу Фокус).

Юлия Тимошенко (24.01.2005-8.09.2005, 18.12.2007-11.03.2010)

"Нельзя снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, когда нет практически ни одного необходимого закона, который создает рынок земли... Нужно как можно быстрее принимать все законы, которые формируют рынок земли, но землей должны владеть граждане Украины, которые живут и работают на этой земле" (27.12.2007, программа "Я так думаю" на телеканале 1+1).

Сейчас позиция Тимошенко кардинально противоположная - ее фракция против отмены моратория.

"Какое вы имеете право без воли народа продавать землю. Это нарушение суверенитета Украины. Все, кто будет к этому причастен, будет привлечен к уголовной ответственности" (2.12.2019, согласительный совет парламента).

Юрий Ехануров (8.09.2005-4.08.2006)

"Пока в Украине не будет частной собственности на землю, ничего в Украине не будет. Я лично буду вносить, чтобы этот вопрос стоял в коалиционном соглашении, чтобы обеспечить принятие законодательства, которое бы укрепило позиции частной собственности в Украине, в том числе на землю".

(15.05.2006, пресс-подход к журналистам).

Алексадр Турчинов (3-11.03.2010)

И.о. премьера Турчинов был всего неделю, поэтому заявлений о рынке земли в этой должности сделать не успел. Однако в статусе первого вице-премьера эта тема была ему достаточно интересна.

"Этот документ (закон о рынке земли. - Ред.) должен стать фундаментальным для создания цивилизованных земельных отношений и предотвратить теневую приватизацию земли или ее аренду. Этот закон должен ослабить тех, кто привык играть на нецивилизованных земельных отношениях (27.02.2008, заседание Кабмина).

Сергей Арбузов (28.01.2014-27.02.2014)

Заявлений о земельной реформе в статусе премьера нет. Зато он активно комментирует эту тему сейчас.

"Нужно ли спешить? Готов ли рынок? Это большой вопрос. Земельная реформа должна проводиться очень грамотно и спокойно. Нужен проект реформы, должны пройти общественные слушания. Нельзя забывать, что это самый большой из оставшихся и незапущенных в свободное плавание активов страны. Возможно, поэтому следует еще раз подумать, перед тем как пользоваться правом большинства в ВР. Не зря же продлевали мораторий целых 10 раз?" (7.09.2019, Facebook-страница Арбузова)

Арсений Яценюк (27.02.2014-14.04.2016)

"В существующей законодательной базе у нас с 2016 года заработает не рынок земли, а базар земли. Нам надо вырабатывать экономическую и политическую позицию по этому вопросу. Я - первый, кто заинтересован в инвестициях в агросектор, но допустить разбазаривание и распродажу земли, чтобы появились лендлорды, мы не имеет права. Нам надо до снятия моратория решить несколько вопросов. Первый - инвентаризация земли. Вторая задача - ограничение права собственности на землю в одних руках, прямо или опосредованно. Третья задача - право собственности на землю на данном этапе, и это моя политическая позиция, должно быть закреплено за гражданами Украины. Четвертый вопрос - функционирование выкупа земли. И пятое - до снятия моратория нужно провести выборочный эксперимент по продаже госземель на аукционе" (24.09.2015, выездное заседание правительства в Полтаве)

Владимир Гройсман (14.04.2016-29.08.2019)

"Не будет моей инициативы, я не позволю продажу украинской земли. Я могу допустить единственное - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и "карабасам-барабасам" (22.06.2018, час вопросов к правительству в Верховной Раде).

Алексей Гончарук (с 29.08.2019)

"Мы не можем удовлетворить всех, наша задача - балансировать интересы всех стейкхолдеров, а не одной определенной группы, устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев" (13.11.2019, Facebook- страница Гончарука).

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