69% українців відчули негативний вплив коронавірусу на сімейний бюджет, - опитування ЮНІСЕФ

Економічні наслідки коронавірусу відчули на собі 69% українців. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного на замовлення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Майже третина учасників опитування втратила роботу, а більш ніж половина змушені витрачати свої заощадження і економити на продуктах харчування. Найбільше постраждали жителі сіл і невеликих міст, працівники промислового сектору, домогосподарства з дуже низьким рівнем достатку, а також ті сім'ї, в яких є безробітні.

Під час карантину необхідною умовою для повноцінного навчання і роботи був доступ до Інтернету і комп'ютера. Згідно з результатами опитування, нестачу гаджетів відчули 16% респондентів. 73% під час карантину щодня користувалися Інтернетом. Найменше забезпечені гаджетами жителі сіл і смт, а послугами Інтернету найменше користувалися на Західній Україні.

Учасники опитування також відзначали, що під час економічної кризи держава в першу чергу повинна матеріально допомагати людям з інвалідністю, пенсіонерам і сім'ям з дітьми до шести років. Також вони вважають, що життя після карантину буде налагоджуватися, якщо побачать підвищення прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій.

Дослідження проводили в рамках всеукраїнського опитування "Думки і погляди населення України" (Омнібус) у травні-червні 2020 року. Було проведено 2000 інтерв'ю.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна може оговтуватися від спричиненої коронавірусом кризи до 2024 року. У Фонді вважають, що в зв'язку зі стійкими ризиками, пов'язаними з коронавірусом, обмеженим фінансовим простором уряду і слабким споживчим попитом, ВВП відновиться на 1,1% в 2021 році після прогнозованого скорочення на 8,2% в цьому році. І це незважаючи на фінансування від МВФ.

Крім того, в МВФ переконані, що українська економіка постраждає від коронакризи сильніше, ніж у сусідніх країнах, через відсутність накопичень у населення і обмежену фіскальну підтримку економіки.