80% импортного угля пришло в Украину из России

В первом полугодии 2017 года импорт угля из России в Украину составил 1,09 млн тонн при общем объеме импорта в 1,35 млн тонн.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По его данным, за шесть месяцев из ЮАР на украинские электростанции поступило 145,1 тыс. тонн угля, из РФ - 1354,8 тыс. тонн, из Польши - 118,9 тыс. тонн.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ к 1 июля составили 2,64 млн тонн, в том числе угли Г+Д - 1,87 млн тонн, АШ+Т - 768,9 тыс. тонн. В июне поступление угля на склады составило 1,736 млн тонн (в том числе украинского - 1,38 млн тонн, российского - 313,4 тыс. тонн, южноафриканского - 44,6 тыс. тонн), расход - 1 млн 684,6 тыс. тонн.

Напомним, 3 марта министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что намерен предложить Кабинету Министров полностью запретить импорт антрацитового угля из России для того, чтобы предотвратить возможные поставки добываемого на неконтролируемой территории Донбасса угля под видом российского. Когда именно этот вопрос будет рассматриваться, Насалик не уточнил.

11 апреля эту позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. "Пока постановления нет, но на самом деле я считаю, что для нас очень важно диверсифицировать и ни к воем случае не поставлять из России", - сказал он на пресс-конференции.

В конце июня президент Петр Порошенко заявил, что Украина достигла предварительных договоренностей о закупке 2 млн тонн американского угля и осталось подписать "твердые" контракты.

Импортный уголь стал необходим Украине в связи с российской агрессией на Донбассе, в результате которой антрацитовые шахты перешли под контроль боевиков.

Поставки из России официально осуществляет "ДТЭК Энерго", у которой есть шахты в Ростовской области РФ.