80 тонн бумаги и новые ковры: как Верховная Рада готовится принять Слуг народа

Информатор Деньги решил узнать, на что Верховная Рада Украины потратила 25 млн грн за время президентства Владимира Зеленского и как обстоят дела с диджитализацией.

Пока обещания Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» о переводе работы государственных органов в электронный формат («государство в смартфоне») с целью сохранения ресурсов остаются не выполненными. За 3 с небольшим месяца только расходы на закупку бумаги, оборудование для печати и канцелярских товаров для парламента составили более 12 млн грн. Большую часть средств можно сэкономить, постепенно переходя на электронный документооборот.

ТОННЫ МАКУЛАТУРЫ И ДОРОГИЕ КОПИРМАШИНЫ

Управление делами Верховной Рады Украины для работы депутатов и аппарата парламента уже закупило на 3 млн 495 тыс. грн: 80 тыс. 500 кг бумаги формата А4 для печати и ксерокса, а также 40 пачек А4 и 20 пачек А3 для фотокопирования (по 250 листов) и 1 тыс. кг бумаги формата А3 для ксерокса.

Чтобы бумага была использована, за 3 млн 486 тыс. 35 грн для Верховной Рады закупят до 20 декабря 500 новых многофункциональных устройств (принтер-сканер-ксерокс) и 325 лазерных принтеров. Так много их нужно в т.ч. для печати законопроектов, которые будут депутаты изучать перед заседанием парламента, а затем и рассматривать на самом заседании. В августе Управделами уже обзавелось за 1 млн 298 тыс. 400 грн сверхмощным цветным многофункциональным аппаратом, который может печатать даже брошюры. Этот прибор может сканировать 240 изображений А4 в минуту, печатать 81 страницу А4/минуту, ксерить А4 за 4 секунды. В июне за 2 млн 145 тыс. 966 грн купили уже детали и расходные материалы для копировальных аппаратов и бумагоизмельчителей (картриджи, чернила, фильтры и прочее).

На бумажные и картонные журналы регистрации формата А5 (1800 штук) Управление выделило 138,6 тыс. грн. Кроме того, было куплено 4 тыс. 50 блокнотов (со стикерами для записей стоили 47,7 тыс. грн.) В придачу к этому Управделами парламента за 900 тыс. грн купит для депутатов и аппарата канцтовары: конверты, ручки, корректоры, маркеры, фломастеры, карандаши, блокноты, скотч, степлеры, дыроколы, картонные папки, настенные календари, 200 портфелей с логотипами мероприятий.

На другие предметы канцелярии Управделами потратит 133 тыс. 564 грн, которые пойдут на разные пластиковые папки для А4, 80 тысяч файлов для бумаги, резинки, линейки, скотч и другое. А за 39 тыс. грн купят одну тысячу бумажных пакетов. Ранее за 165,9 тыс. грн уже купили два хронодатера (машина, которая ставит штамп на документах, например с датой и входящим номером письма). Еще за 64,8 тыс. грн приобретут фирменные обложки из кожзаменителя для 450 телефонных справочников (вероятно, для народных депутатов, которых сейчас 424). В мае на папки из кожзаменителей ушло 112 тыс. грн. Поздравительные листовки (1000 шт.) обошлись в 25 тыс. 920 грн.

НОВАЯ МЕБЕЛЬ

За 154,8 тыс. грн для доукомплектования кабинетов Управделами ВР приобрело 50 деревянных стульев, а за 199 тыс. 981 грн закупило 21 тумбочку, 26 шкафов для документов, 13 шкафов для одежды и 6 приставных столов. Руководители отделов Аппарата Верховной Рады Украины в своих кабинетах теперь имеют 102 обычных офисных кресла за 89 тыс. 515 грн. Новые ковровые дорожки синего цвета (693 кв. м) украсят здание парламента и придадут ему солидности за 483 тыс. 714 грн. Еще 199 тыс. грн. потратят на 2 выдвижные системы принудительной остановки автомобилей (боларды) и 9 арок-металлодетекторов.

ДАЛЬНЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ

На покупку 8 новых серверов для центров обработки данных готовы потратить до 5,8 млн грн. Продолжение технической поддержки 8 имеющихся дисковых полок серверов до апреля 2021 года будет стоить около 545 тыс. грн. Магнитные карточки для голосований для новых депутатов в количестве 1 000 обойдутся в 38,7 тыс. грн, а корректировка программного обеспечения системы для голосования «Рада-3» стоила 148,5 тыс. грн. Текущий ремонт и техобслуживание компьютерной техники для Управления обошлись в 284 тыс. 964 грн.

Интересным является будущее приобретение программных модулей с их установкой «Подсистемы подготовки документов для введения в базу данных нормативно-правовой информации «Законодательство» за 1 млн 412 тыс. грн. По мнению Управления делами Верховной Рады, нынешняя система не использует веб-ориентированные технологии, а парламенту Украины нужно переходить на системы подготовки нормативно-правовых документов, использующихся в развитых странах. А разработка техзадания для защиты информации в системах «Электронный документооборот» и «Электронный законопроект» стоила 38,7 тыс. грн.

Управделами Верховной Рады купило в конце мая 930 мониторов для парламента (30 из них достанется бюджетному комитету) за 2 млн 764 тыс. грн. Летом куплены комплектующие компьютерной техники (частично запасные) за 589 тыс. 126 грн: материнские платы, накопители информации, клавиатуры, мышки, флешки, мультимедийная акустика, процессоры, видеокарты, кабеля и т.п., и 85 блоков бесперебойного питания, стоившие 79 тыс. 2 грн, телекоммуникационные кабели (723 штуки), розетки и другое оборудование (182 тыс. 991 грн), части видео- и аудиооборудования (тюнеры, усилители, аудио- и ТВ-розетки и т.д.) – 52 тыс. 214 грн.

Если просуммировать, на закупку и ремонт компьютерного оборудования, разработку и поддержание программного обеспечения и веб-систем Верховной Радой тоже из бюджета Украины уйдет почти 12 млн грн. А мы надеемся, что парламент нового созыва будет экономнее расходовать бюджетные средства и постепенно внедрять удобные для граждан сервисы.

Дмитрий Чернышев

Информатор Деньги

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