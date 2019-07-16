Абромавичус назвал топ-3 проблемы "Укроборонпрома"

Новоизбранный глава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назвал в числе главных проблем госконцерна репутационную, коррупционную и проблемы за пределами УОП.

"Основная - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ. Плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Нужно менять имидж, менеджмент, структуру", - рассказал он в интервью "Лига Бизнес".

По словам главы набсовета, коррупция внутри компании привела к тому, что многие отдельные предприятия, входящие в "Укроборонпром", на бумаге подконтрольны концерну, а фактически - нет.

"Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления. Это повлекло за собой большое количество коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет", - добавил Абромавичус.

Ряд проблем украинской оборонке также находится за пределами ГК "Укроборонпром", считает он. В частности, речь идет о планировании и стратегировании ОПК.

"Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок. Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям УОП. Это реально острая проблема, но она решаемая. Верю, что в течение года ситуацию поменяем кардинально в лучшую сторону", - резюмировал глава набсовета.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом набсовета ГК "Укроборонпром". После избрания главой набсовета госконцерна Абромавичус заявил о том, что компанию ожидают серьезные изменения в кадровом составе.

Так, по словам Абромавичуса, принято политическое решение о смене главы "Укроборонпрома" Павла Букина. "Ищем ему замену... Думаю, (новый руководитель будет назначен) в течение нескольких недель", - сказал глава набсовета.

По материалам: biz.liga.net