Абромавичус стал независимым директором Союза украинских предпринимателей

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус вошел в состав совета директоров Союза украинских предпринимателей (СУП) в качестве независимого директора.

Как сообщается в пресс-релизе СУП, участие А.Абромавичуса в деятельности СУП усилит позиции союза в формировании и защиты законотворческих инициатив, направленных на улучшение бизнес-климата в Украине, а также будет способствовать получению обратной связи членам совета директоров СУП всех стейкхолдеров и привнесет дополнительную независимую экспертизу о деятельности СУП.

"Для меня большая честь быть приглашенным в Совет директоров Союза, которая защищает честный и прозрачный украинский бизнес. В СУП я принесу свой предыдущий опыт по повышению стандартов этики ведения бизнеса и улучшения корпоративного управления. Вместе с коллегами мы предложим и поможем правительству делать практические шаги навстречу бизнесу и инвестициям", - цитируется в пресс-релизе А.Абромавичюс.

Согласно пресс-релизу, введение института независимого директора состоялось в рамках трансформации совета директоров СУП.

"Количество членов совета директоров уменьшилась с 18 до 12 человек, в ее состав также включены представители менеджмента. Эти изменения направлены на повышение эффективности работы СУП и соответствуют лучшим мировым практикам корпоративного управления", - отмечается в сообщении

СУП зарегистрирован 29 января 2016 года. Президентом СУП является совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов, вице-президентами - совладелец MTI Владимир Цой, управляющий партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун, совладелец Midland Development Ukraine Елена Шуляк. Члены совета директоров СУП - основатель "Фармпланеты" Валерий Кондрук, совладелец Stekloplast Наталья Еремеева, партнер Horizon Capital Константин Магалецкий, председатель наблюдательного совета ТМ "Космо" Сергей Бартощук, управляющий партнер Arzinger Тимур Бондарев, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, сопредседатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов.

В 2016 году члены СУП уплатили более 5,2 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и создали свыше 115, тыс. рабочих мест. В апреле 2017 года СУП открыл официальные представительства в Днепре, Львове, Харькове и Одессе.