Абромавичус возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Бывший министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

По информации источника, решение об избрании Абромавичуса было принято наблюдательным советом в ходе первого заседания обновленного состава 10 июля. На заседании были рассмотрены планы грядущей реструктуризации госконцерна, включая проведение международного аудита.

В состав набсовета "Укроборонпрома" входят пять членов, три из которых - по квоте президента, и еще два - от Кабинета министров. Своим указом президент Зеленский назначил членами набсовета своего внештатного советника Андрея Загороднюка и Давида Арахамию, который в конце июня был назначен на должность секретаря Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Еще одним членом наблюдательного совета является зарубежный советник госконцерна Энтони Тетер. На текущий момент одно место в набсовете по правительственной квоте остается вакантным.

Напомним, Абромавичус был введен в набсовет "Укроборонпрома" указом Владимира Зеленского от 12 июня 2019 года.

https://inforesist.org