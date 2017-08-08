Adidas закрывает свои магазины в России из-за санкций

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas закроет около 160 магазинов в России до конца 2017 года из-за снижения выручки от товара, информируют российские СМИ.

"Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть", - заявил исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед во время телеконференции с инвесторами по итогам первого полугодия 2017 года. По его словам, руководство компании принимает меры в отношении российского рынка и они уже закрыли более ста магазинов.

Финансовый директор Adidas Харм Ольмайер добавил, что за год придется закрыть до 160 торговых точек, так как Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.

Adidas - крупнейший иностранный спортивный ретейлер в РФ. Однако, по информации издания, российский рынок подводит Adidas уже не первый год, поэтому компания вынуждена закрывать магазины. Впервые менеджмент компании решил существенно сократить план открытия новых магазинов в 2014 году "из- за возросших рисков изменения потребительских настроений и трат в регионе". В 2015 году компания закрыла около 200 магазинов, открыв 100 новых торговых точек. Еще 80 магазинов было закрыто в 2016 году.

Ранее сообщалось, что компания Adidas создала кроссовки из мусора со дна океана. Таким способом немецкий бренд, который является одним из членов организации "Parley for the Oceans", решил использовать свое влияние для того, чтобы повлиять на количество мусора, который загрязняет океан.

По материалам: РБК