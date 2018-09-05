Аэропорт "Борисполь" будет сотрудничать с двумя новыми авиаперевозчиками

В среду, 5 сентября, гендиректор международного аэропорта "Борисполь" заявил, что в текущем гогду начнет сотрудничать с двумя новыми авиаперевозчиками. Об этом сообщает ЦТС.

"Мы ожидаем еще две (новые авиакомпании - ред.). Когда они полетят, мы проинформируем отдельно", - уточнил он.

Известно, что бюджетный ирландский авиаперевозчик Ryanair начал полеты из Украины. Первый рейс лоукостера по маршруту Берлин - Киев - Берлин состоялся в понедельник, 3 сентября.

Рябикин уточнил, что Ryanair стал восьмым по счету новым перевозчиком, зашедшим в аэропорт с начала 2018 года. Это событие, по его мнению, является причиной того, что от полетов из главного киевского аэропорта, вероятнее всего, откажется другой европейский лоукостер - Eurowings.

Ирландская авиакомпания же, по его подсчетам, в этом году привлечет в Борисполь 140 тыс. пассажиров уже до конца текущего года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Европе и ряде стран Евросоюза пилоты Ryanair начали самую масштабную забастовку в истории ирландских бюджетных авиаперевозок.

