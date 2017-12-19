Аэропорт "Борисполь" перерегистрировался из одноименного города в село Гора

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны сменило адрес своей регистрации.

Согласно данным госреестра, если ранее его местонахождением значился город Борисполь (Киевская обл.), то теперь аэропорт прописан в близлежащем от него селе Гора.

Ранее местные СМИ сообщали об обеспокоенности жителей Борисполя попыткой перерегистрации аэропорта. По их данным, в результате такой перерегистрации Борисполь потеряет более 100 млн грн налоговых поступлений от деятельности аэропорта.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.