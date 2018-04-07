Аэропорт Борисполь планирует снести терминал "B"

Согласно концепции развития аэропорта Борисполь, терминал "В" может быть снесен до 2045 года, рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью LIGA.net.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как какая-то священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы трудно. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала "В". Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - отметил Рябикин.

По его словам, основная идея заключается в том, чтобы на территории, где сегодня расположены терминалы "B" и "D", будет создан один мега-терминал. Там будет реализована двусторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал D со временем станет Point-to-Рoint - терминалом, который сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины.

В конце марта Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о реализации проекта строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом "Борисполь".

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман, сообщил о том, что электричку до аэропорта "Борисполь" построят за полгода.

Тем временем, аэропорт Борисполь ведет переговоры о полетах в Украину с британским лоукостером EasyJet и немецким Germanwings.

23 марта аэропорты "Борисполь" (Киев) и "Львов" подписали договоры лоукост авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова.

По материалам: ЛІГА.net