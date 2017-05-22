Аэропорт "Борисполь" продолжает переговоры с Ryanair - гендиректор аэропорта

Между тем, по мнению Рябикина, разработанная аэропортом система скидок будет интересна и базовому перевозчику, и всем остальным Павел Рябикин. Фото: соцсети

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, продолжает вести переговоры о совместной работе с ведущей европейской лоу-кост авиакомпанией Ryanair. Об этом рассказал глава аэропорта Павел Рябикин.

"На сегодняшний день переговоры продолжаются. Мы обозначили существующие проблемы и разбили их на две части - технологическая, которая заключается в их обслуживании на территории "Борисполя", и финансово-организационная - наши ставки сборов, которые им приходится платить", - объяснил Рябикин.

По его словам, подход авиакомпаний был в том, что они хотят низкую фиксированную сумму сборов и не больше, а аэропорт пояснил им, что регулирование предусматривает дифференцированный показатель от взлетной массы и других показателей.

"Мы определили, что для стимулирования новых направлений, нам необходимо снизить те ставки, о которых мы говорили. Министерству дали четкие показатели, что должно быть изменено в регуляторной базе, для того, чтобы новые, в том числе бюджетные перевозчики, смогли летать в Украину и предлагать здесь свои услуги", - отметил Рябикин.

Между тем, по его мнению, разработанная аэропортом система скидок будет интересна и базовому перевозчику, и всем остальным.

"Сами переговоры - это рабочий момент, постоянные контакты. Для меня важность этого вопроса не в самом приходе Ryanair, а в предпосылках для дальнейшей работы любых новых авиакомпаний", - констатировал он.

Говоря о работе других бюджетных авиакомпаний в Украине и в "Борисполе", Рябикин отметил, что "пока нет кого-то, кто мог бы базироваться здесь и летать как Wizz Air".

"Нет, пока таковых не ожидаем. Хотя у министра (главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна - Ред.) есть план создания национального лоу-кост перевозчика, но не имею права разглашать того, что мне известно. Мы готовы работать со всеми, кто готов к нормальным рыночным условиям", - отметил Рябикин.

"Из новых перевозчиков ожидаем Qatar - скорее через год, с летней навигации, хотя, возможно, они придут и в зимнюю навигацию 2017-2018 гг. Пока они не могут согласовать расписание из-за ряда вопросов по поставкам судов от Airbus. Ну и ожидаем прироста от базового перевозчика, у них очень амбициозные планы по расширению флота: как минимум плюс четыре широкофюзеляжных борта в следующем году", - резюмировал Рябикин.

Как сообщалось, в конце апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о завершении переговоров крупнейшего европейского лоукостера авиакомпании Ryanair с Международным аэропортом "Борисполь" об осуществлении полетов.

Ранее указывалось, что Ryanair и "Борисполь" не смогли договориться об условиях сотрудничества.

При этом в начале апреля Ryanair заявил, что намерена запустить рейс Львов- Берлин не в октябре 2017 года, как планировалось, а в сентябре из-за высокого спроса со стороны украинских потребителей. Кроме того, высокий спрос заставил Ryanair перенести рейсы из Украины в Лондон.