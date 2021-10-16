Аеропорт "Київ" закриють на реконструкцію

Аеропорт "Київ" закриють на рік у зв'язку з реконструкцією злітно- посадкової смуги. Про це повідомив голова ради директорів підприємства Денис Костржевський.

Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке матиме міцність PCN 72. Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

За його словами, у 2022 році підготують проект реконструкції аеродрому, а в 2023 року планують розпочати роботи.

"На 2023 рік заплановано реконструкцію аеродрому без закриття аеропорту на прийом рейсів. Вона включатиме роботи на руліжних доріжках", - повідомив Костржевський, передає avianews.

За оцінками аеропорту, бюджет робіт може скласти від 2,5 до 4 млрд грн. Кошти планують залучити з Київського міського бюджету, або шляхом залучення приватних інвестицій.

Роботи з реконструкції аеродрому також включатимуть посилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, щоб їх могли використовувати більш важкі авіалайнери.

В 2018 році аеропорт "Київ" (Жуляни) перейменували в честь авіаконструктора Ігоря Сікорського.

