Аэропорт Киев (Жуляны) приостановил переговоры с лоукостером Ryanair

Ценовые ожидания авиакомпании Ryanair не совпадают с возможностями аэропорта Киев (Жуляны), заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

Аэропорт Киев (Жуляны) приостановил переговоры с ирландским лоукостером Ryanair, сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью "Українським новинам".

"Переговоры - это довольно длительный процесс, и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Но на данном этапе аэропорт Киев временно приостановил диалог с Ryanair, потому что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с нашими возможностями", - отметил он.

Ryanair предполагает, что аэропортовые сборы будут снижены в среднем на 60- 80%, сказал Костржевский.

"Но у нас в стране аэропортовый сбор является регулируемым тарифом, который мы вынуждены согласовывать с профильным министерством. Как это происходит? Аэропорт составляет калькуляцию услуги, куда входит стоимость топлива, отопление, зарплата персонала и тому подобное. После этого добавляется 5-7% рентабельности услуги, и данное экономическое обоснование цены предоставляется в Государственную авиационную службу. Далее, после проверки Госавиаслужбой, этот документ уходит на согласование в Министерство экономики и потом в Министерство транспорта. В результате всех этих согласований и определяется цена обслуживания одного пассажира", - заявил он.

Костржевский отметил, что предоставление скидки на 80 или даже 50% является экономически невыгодным.

"Соответственно, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с нашей экономической моделью работы аэропорта. Именно по этой причине мы и приостановили переговоры. И я не думаю, что кто-либо из украинских чиновников или бизнесменов рискнет подписаться под теми скидками, которые хочет получить Ryanair", - подчеркнул он.

Глава совета директоров добавил, что в Европе есть государственные дотации для аэропортов, которых в Украине нет.

О том, что аэропорты Киева и Львова ведут переговоры с Ryanair, стало известно в декабре 2016 года.

В середине марта 2017 года коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан заявил, что лоукостер с октября 2017 года будет выполнять 15 рейсов в неделю из Киева и 16 рейсов в неделю из Львова.

Компания Ryanair - крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1600 рейсов в сутки.