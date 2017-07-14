Аэропорт "Львов" подписал контракт с Ryanair

Международный аэропорт Львов отклонил несколько требований компании Ryanair, но заключил контракт.

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил Борисполь, рассматриваются уже в последующие годы", - сказала она.

Речь в частности идет о требованиях Ryanair, через которые аэропорт "Борисполь" не заключил договор с компанией.

Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.