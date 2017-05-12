Аэропорт "Жуляны" закрывают на капремонт

Со второй половины 14 мая и до вечера 24 мая 2017 года аэропорт "Киев" (Жуляны) будет закрыт на прием/отправление воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также жесткого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.

На время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправление и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

Согласно требованиям авиационных правил Украины будет издан соответствующий НОТАМ (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов) о закрытии аэропорта.