Афера з майном Нацгвардії: САП знову наполягає на арешті Микитася

До Вищого антикорупційного суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн гривень застави експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.



"8 травня 2020 року прокурором САП подано до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн гривень застави одному з фігурантів у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишньому народному депутату", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує САП, 29 квітня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення слідчого судді, яким з підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишнього народного депутата, в дохід держави стягнуто 80 млн гривень.

Також суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу захисників колишнього нардепа та визначив, що стягненню підлягає лише 30 млн гривень застави.

"Крім того, Апеляційна палата ВАКС визначила для вказаного підозрюваного нову заставу - 100 млн гривень. Попри те, що строк внесення застави закінчився, колишній депутат й досі не сплатив кошти", - зазначається в повідомленні.

Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, прокурор звернувся до суду з вимогою змінити колишньому депутату запобіжний захід.

Нагадаємо, експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.