Агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины

Агентство Moody's Investors Service за 2,5 года повысило кредитный рейтинг Украины с Саа3 (со стабильного) до Саа2 (до позитивного), сообщается на сайте Moody's.

По мнению президента Украины Петра Порошенко, такой успех связан с проведением реформ в стране.

"Главными факторами, отмеченными в отчете, является проведение инициированных нами структурных реформ, в частности в газовом секторе, реформы публичных закупок, изменений в налогообложении и управлении НДС, и самое главное - мощная трансформация банковского сектора", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме этого, Moody's повысило долгосрочный рейтинг эмитентов в иностранной валюте по финансированию инфраструктурных проектов (Fininpro) с Caa3 до Caa2.