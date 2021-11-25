Аграрії отримають держкомпенсацію відсотків за минулий рік

Мінагрополітики затвердило розподіл коштів у розмірі 173 млн грн суб’єктам господарювання АПК для часткової компенсації відсотків, які нараховані та сплачені уповноваженим банкам у листопаді-грудні минулого року.

Кошти отримають близько 3 тис. позичальників, які подали заявки до уповноважених банків.

Загальний обсяг кредитів, залучений такими суб’єктами АПК склав понад 26,3 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 19,7 млрд грн, у тому числі:

а) за видами кредитів:

короткострокових – 8,4 млрд грн (42,5 %);

середньострокових – 6,8 млрд грн (34,5 %);

довгострокових – 4,5 млрд грн (23 %);

в) за видами діяльності позичальників:

галузь тваринництва – 2,3 млрд грн (11,6 %);

інші галузі – 17,4 млрд грн (88,4 %).

Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучали кредити склали 14-16 % річних.

Із загальної кількості уповноважених банків, які підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва (39 банків), беруть участь у наданні компенсації за кредитами 36 банків.

Нагадаємо, 15 вересня Уряд вніс зміни до Порядку здешевлення кредитів, якими продовжив термін подання уповноваженими банками до Мінагрополітики реєстрів компенсаційних виплат за листопад - грудень минулого року до 25 жовтня поточного року.

На сьогодні загальна сума виплат за даним напрямом складає понад 1,1 млрд грн, або 92 % від плану. Кошти отримали понад 4 тис. позичальників.

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