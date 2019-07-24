Аграрии намолотили 26,1 млн тонн зерна

В Украине собрано зерна с более 7,2 млн га площади, аграрии намолотили уже 26,1 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"По состоянию на 24 июля украинские аграрии собрали ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 7,2 млн га или 74% к прогнозу", - указали в ведомстве.

Так, намолочено 26,1 млн тонн зерна нового урожая, из которых собрано: пшеницы - 18,9 млн тонн с площади 4,9 млн га или 74% к прогнозу при урожайности 38,5 ц/га; ячменя - 6,5 млн тонн с площади 2,0 млн га или 79% к прогнозу при урожайности 32,8 ц/га; гороха - 553 тыс. тонн с площади 244 тыс. га или 86% к прогнозу при урожайности 22,7 ц/га; ржи - 71 тыс. тонн с площади 27 тыс. га или 24% к прогнозу при урожайности 25,8 ц/га; овса - 39 тыс. тонн с площади 17 тыс. га или 9% к прогнозу при урожайности 23,6 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 2,8 млн тонн с площади 1,1 млн га или 89% к прогнозу при урожайности 24,4 ц/га.

Напомним, эксперты ухудшили прогноз урожая зерновых в этом году - до 63,2 млн тонн.