Аграрный комитет Верховной Рады поддержал мораторий на продажу земли до 2019 года

5 декабря комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект No7350, которым предлагается продлить мораторий на отчуждение и покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

17 членов комитета рекомендовали принять законопроект за основу и в целом как закон.

Документ поступил в парламент 30 ноября. Его инициаторами стали народные депутаты Сергей Лабазюк ("Воля народа"), Валерий Давыденко, Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич ("Відродження") и Артем Витко (Радикальная партия).

Законопроект предлагает продлить мораторий на продажу земли до момента урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельхозназначения и разработки необходимых нормативно-правовых актов, но не ранее 1 января 2019 года.

Международный валютный фонд ожидает отмены моратория на продажу земли в Украине с конца 2017 года. Мораторий действует с 2002 года. Закон о его продлении до 1 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла 6 октября 2016-го.