Ахметов побудує новий цех на заводі ім. Ілліча в Маріуполі

Група компаній Метінвест найближчими днями підпише контракт на будівництво нового цеху холодної прокатки на ММК ім. Ілліча. Сума інвестицій складе $1 млрд.

Про це заявив Юрій Риженков, гендиректор групи Метінвест Ріната Ахметова, в ефірі телеканалу Україна 24, повідомляє Новое Время.

"І це вже не модернізація чогось старого, а це, фактично, нове побудоване чисте екологічно безпечне виробництво", - сказав Риженков.

За його словами, Метінвест також замислюється над тим, щоб винести металургійне виробництво з центру Маріуполя.

"Завжди ми говоримо про те, що підприємство в центрі міста - це складно з точки зору техногенного навантаження на місто. Ми думаємо про те, щоб відсунути виробництво від центру міста, створюючи його в новому місці", - сказав він.

За його словами, ще складнішим завданням є декарбонізація, оскільки парникові гази очистити неможливо. Вихід він бачить у зміні технології і підходу до процесу виробництва.

"Вихід є - так звана ідея зеленої металургії, яка є і в компанії Метінвест", - сказав він.

"Ми йдемо від традиційного способу виробництва сталі - можемо поміняти все це на електрометалургію, яка заснована на водні і зведе до нуля викиди СО2. Це не швидко. [...] Ми можемо бути вуглецево-нейтральні до 2050 року, як і Європа. Але для цього має бути більше виробництва дешевої електроенергії", - сказав Риженков.