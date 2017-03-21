Ахметов за год стал вдвое богаче - Forbes

В рейтинг самых богатых людей мира, который составило американское издание Forbes, попали украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Об этом говорится в рейтинге Forbes.

Донецкий бизнесмен Ринат Ахметов поднялся с 771 места, которое он занимал в прошлом году на 359 - его состояние увеличилось вдвое - с 2,3 миллиарда долларов до 4,6 миллиарда долларов.

Днепропетровские бизнес-партнеры Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский оказались на 1468 и 1795 местах с состоянием по 1,4 млрд и 1,1 млрд долларов. В прошлогоднем рейтинге они разделили 1367 место с состоянием по 1,3 миллиарда долларов.

Аграрий Юрий Косюк находится на 1678 месте с состоянием 1,2 млрд долларов. В прошлом году он занимал 1694 место с состоянием 1 миллиард долларов. 1678 строчку с Косюком делит полтавский бизнесмен Константин Жеваго, его состояние также оценивается в 1,2 млрд долларов.

Виктор Пинчук находится на 1795 месте с состоянием 1,1 миллиарда долларов. Год назад он занимал 1476-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.

Самым богатым человеком на планете является Бил Гейтс - его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов. За год оно увеличилось на 11 миллиардов.

Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов - единственный из украинцев, кто попал в рейтинг миллиардеров по версии издания "Bloomberg".

После этого группа "Метинвест", принадлежащая ему, заявила о полной потере контроля над работой всех своих активов на захваченной части востока Украины.