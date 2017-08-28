Ахметову принадлежит наибольшее количество компаний в Украине

Наибольшее количество компаний, зарегистрированных в Украине, принадлежит Ринату Ахметову - 303 компании. Об этом свидетельствуют данные системы Opendatabot.

Петру Порошенко принадлежит 76 компаний, Дмитрию Фирташу - 72, Игорю Коломойскому - 45.

Всего в Украине зарегистрировано 2 662 353 владельцев 1,5 млн компаний.

"Данные о владельцах компаний теперь доступны в Opendatabot. Ранее такой поиск был возможен только на сайте Единого государственного реестра за 54 грн. У нас эта функция - бесплатная ", - рассказал основатель проекта Opendatabot Алексей Иванкин.

17 августа 2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что информация о бенефициарах всех украинских компаний будет публиковаться на едином государственном портале открытых данных.