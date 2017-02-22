Аксенов заявил, что Крым увеличил вдвое доходы бюджета по сравнению с украинским периодом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что по доходам бюджета республика вышла на показатели, которые почти в два раза превышают уровень украинского периода. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Замечу, что даже в самые лучшие времена при Украине бюджет Крыма составлял немногим больше 22 млрд руб. То есть всего за три года, несмотря на все блокады и санкции, несмотря на сложный переходный период, Крым вышел на доходы бюджета, которые почти в два раза превышают украинские даже без учета федеральной помощи», — сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что еще одной позитивной тенденцией стало значительное увеличение объемов финансирования основных отраслей экономики и социальной сферы.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что цены в Крыму и Севастополе в части потребительской корзины в два раза ниже московских.