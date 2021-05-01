Активісти в США написали листа Меркель - просять зупинити Nord Stream 2

Громадська організація "Коаліція проти фінансування неофашизму Путіна" передала через посольство ФРН у США лист-звернення до Ангели Меркель із закликом зупинити будівництво газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо дуже просту ціль - зосередити увагу німецького уряду і взагалі людей на важливості стримання Nord Stream 2, який наразі майже закінчений. Він дуже шкодитиме не лише Україні, а й Німеччині, Європі та Америці", - розповів організатор акції Ярослав Мартинюк.

Він додав, що припинення проєкту з будівництва російського газопроводу було б найефективнішим інструментом тиску на Кремль.

Активісти в США просять Меркель зупинити Nord Stream 2 / Фото: Ярослав Довгопол, Укрінформ

У листі, текст якого Укрінформ отримав у своє розпорядження, зокрема, наголошується на важливості не допустити завершення побудови ще одного кремлівського газопроводу з огляду на нинішню поведінку путінської Росії.

"Закликаємо вас, пані канцлер, негайно вжити заходів для припинення всіх робіт з будівництва Nord Stream 2, допоки Путін не виведе всі російські війська з території України та не звільнить Олексія Навального", - зазначається в документі.

Учасники акції під посольством також звернулися із закликом до ФРН "зберігати мораторій на Nord Stream 2 до перегляду незалежною експертною комісією його впливу на енергетичну безпеку Німеччини і Європи на тлі постійного зростання загрози з боку неофашистської Росії".

Окрім того, у листі висловлюються рекомендації офіційному Берліну взаємодіяти з чинною адміністрацією США з метою зміцнення євроатлантичних зусиль у сфері кібербезпеки, чистої енергетики, а також пошуку прийнятних і доступних енергоносіїв.

Організатори акції на запрошення німецької сторони пройшли в будівлю посольства, щоб зустрітися зі співробітниками дипломатичної місії та обговорити всі питання, пов'язані зі зверненням "Коаліції проти фінансування неофашизму Путіна" до німецького уряду.

"Ми мали достатньо тривалу розмову. Кожний із нас висловив позицію, чому канцлерка Меркель має зупинити будівництво цього газопроводу",- поінформував за результатами спілкування співголова коаліції Євген-Зенон Стахів.

За його словами, німецька сторона вислухала всі аргументи та пообіцяла передати лист до Берліна.

Як повідомляв Укрінформ, між США й Німеччиною ведеться складний діалог стосовно російського газопроводу Nord Stream 2. Німецька сторона заявляє, що це суто економічний проєкт. Однак в адміністрації Байдена наголошують, що це - "погана угода для Європи", яка підриває енергетичну безпеку цілого регіону.

Важливу роль у цьому процесі грає Конгрес США, який тисне на адміністрацію Байдена з вимогою негайно запровадити санкції проти всіх учасників проєкту Nord Stream 2, у тому числі європейських.



