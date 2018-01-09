Акциз на коньяк вырос сразу на 20%

С первого января 2018 года акцизы на коньяк в Украине выросли на 20%.

Речь об этом идет в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Так, акцизный сбор на импорт коньяка составляет почти 127 гривен на 100% спирта.

Вместе с тем, акцизы на остальные виды алкогольных напитков остались на уровне 2017 года. В частности, отказ повышать ставки акцизов на водку и вина в Верховной Раде аргументировали ростом объемов теневого рынка этих видов алкоголя.

Последний раз акцизы на весь алкоголь в Украине поднимались в 2017 году. Акцизы на коньяки и бренди тогда повысились на 12,3 - 29,1%.

Кроме того, с 1 января также выросли на 30% акцизы на сигареты. Если раньше в Украине акцизы поднимали только на год вперед, то в этом году впервые в Налоговом Кодексе прописывают повышение сразу на семь лет вперед. Согласно Соглашению об ассоциации, Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук. В 2017 этот налог в Украине достиг только 21 евро.

В 2018 году цены на сигареты вырастут примерно на шесть гривень и средняя стоимость пачки составит 29-30 грн, прогнозируют в Украинском центре контроля над табаком. Поднятие цен не будет мгновенным, поскольку в торговых точках на складах останутся сигареты, закупленные по акцизам 2017- го года.