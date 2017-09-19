Акциз на сигареты хотят поднять еще в четыре раза

Правительство собирается установить ежегодное повышение акциза на сигареты на 20% до 2025 года, приблизить таким образом к европейскому уровню. Об этом говорится в законопроекте No7110-1, зарегистрированном в Верховной Раде 18 сентября, передают Украинские новости.

"Предусматривается индексация акциза на табачные изделия на 11,2% и дополнительное увеличение на 16,7% в 2018 году, а в дальнейшем - увеличение на 20% ежегодно до 2024 года включительно", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В итоге доля акциза в средней розничной цене на сигареты должна достичь 60%, а сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за одну тысячу сигарет уже с 2025 года. В этом году минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро, или 596,05 гривны за тысячу штук. Таким образом акциз на сигареты вырастет более чем в 4 раза.

Отмечается, что законопроект разработан с целью реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а именно приближения ставок акцизного налога на табачные изделия до уровня, предусмотренного директивой ЕС.

Напомним, в декабре прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон о повышении акцизов на алкоголь, табачные изделия. В результате, акциз на сигареты по специфической ставке вырос на 40%.