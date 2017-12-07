Акциз на сигареты повышен на 29,7%

Верховная Рада приняла законопроект No 6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.

Законопроект No 6776-д поддержали 252 народных депутатов, сообщают #Буквы.

Его представила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Она напомнила нормы, которые были приняты в первом чтении.

Документ предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

В 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2 % и дополнительно на 16,7 % (то есть, с учетом предыдущей индексации, в среднем на 29,7 %), а в последующие годы - вплоть до 2025-го - на 20 %.

В конечном итоге доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60 %, а сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за 1 тыс. сигарет уже с 2025 года. (сейчас - 20 евро).

Напомним, Украина в два раза улучшила свои позиции в мировом рейтинге налогообложения.