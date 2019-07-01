Акциз на табачные изделия в Украине вырос на 9%

С 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия выросли на 9%, что автоматически повлечет за собой подорожание сигарет.

Это предусмотрено изменениями в Налоговом кодексе, которые Верховная Рада внесла перед принятием государственного бюджета на 2019 год.

По оценкам экспертов, в среднем пачка сигарет может подорожать на 2-3 грн.

Ранее сообщалось, что поступления от табачных акцизов в госбюджет в 2018 году составили 43,6 млрд грн, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

В 2008-2018 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украине выросла почти в 30 раз, благодаря чему поступления в Госбюджет выросли с 3,5 млрд грн до 43,6 млрд грн в 2018 году при уменьшении количества курильщиков в Украине с 10 миллионов до 6,5 миллиона, по данным Государственной службы статистики.

Рынок сигарет в Украине в 2017 году сократился на 8%. Только в четвертом квартале рынок сигарет уменьшился почти на 4%.