Александр Паращий: По чем на самом деле забрали Приватбанк

Дискуссия о том, правильно или нет поступило наше правительство, национализировав Приватбанк, видимо будет вечной.

Но одно ясно уже сегодня - эта национализация обошлась правительству, а следовательно всем украинцам, слишком дорого. Возможно, если бы все участники этого процесса в прошлом году понимали всю глубину вопроса, то попытались бы как-то более экономно подойти к такому процессу. Пока нам лишь остается считать потери от этого процесса - реальные и гипотетические.

Сколько мы потеряли на спасении Приватбанка?

На сегодняшний день нам известна сумма докапитализации за счет правительства в 155,3 млрд грн. Из них правительство надеется до 16 млрд грн. сэкономить, но у нас на такой оптимизм надежды нет.

К этой сумме еще можно смело добавить списанные "старшие" еврооблигации Приватбанка (на сегодня задолженность по ним составляет ориентировочно $370 млн, или где 9,7 млрд грн. Трудно поверить, что держатели этих бумаг, выпущенных по английскому праву, не смогут их отсудить в английском суде.

Итак, минимальная ожидаемая сумма расходов от национализации составляет 165 млрд грн.

Потери бюджета при стандартном выводе банка с рынка

Самой простой альтернативой было бы отдать банк в Фонд гарантирования. Источники, близкие к правительству, утверждают, что расходы Фонда на выплату гарантированных вкладов составили бы лишь 98 млрд грн. К этой сумме нужно добавить потери Нацбанка (которые бы потом получил бюджет) в размере 18 млрд грн. От этой суммы нужно вычесть некоторые ценные активы банка, стоимость которых никем не оспаривается, на сумму 54,4 млрд грн. (на конец 2016 года). Эти активы включают: имущество/помещение банка (4,0 млрд грн.), Кредитный портфель населению и МСБ (чистая стоимость которого составляла 20,2 млрд грн.), А также собственные средства банка (30,2 млрд грн.).

Итак, в стандартном сценарии отнесения банка в Фонд имеем расходы бюджета только на 62 млрд. грн., что на 103 млрд. грн. меньше ожидаемых по факту расходов. Однако, очевидно, что такая экономия закончилась бы для экономики очень плохо. То есть, эта сотня миллиардов гривен - это такая плата за то, чтобы эта национализация не ударила по кошелькам миллионов клиентов крупнейшего банка и по экономике в целом.

Альтернативный сценарий

Рассмотрим один гипотетический вариант - когда банк оставляет рынок, но с полным сохранением интересов всех его вкладчиков. Так, сохранив 100% вкладов населения, бизнеса и банков (включая НБУ), Приватбанку пришлось бы выплатить 201,8 млрд грн. Отняв ранее рассчитанные ценные активы банка (54,4 млрд грн.), мы выходим на расходы бюджета в сумме 147,4 млрд грн.

Этот гипотетический вариант учитывает невозврат связанных кредитов и субординированных долгов - как и наш расчет фактических затрат на спасение банка. Так же, как и наши реалии, этот расчет полностью игнорирует стоимость отобранных банком у заемщиков залогов. Так же как ожидания НБУ, он не оставляет надежд на возвращение корпоративных кредитов. Он также не учитывает расходы на возвращение еврооблигаций, поскольку в случае ликвидации банка никакое английское право не заставило бы наше правительство этого сделать (в отличие от выбранного правительством пути спасения банка).

Итак, в нашем гипотетическом варианте имеем экономию по сравнению с реальностью, почти в 18 млрд грн. При этом, опять же, никто из вкладчиков банка ничего не теряет. При этом, эта цифра не окончательная - она может и вырасти. При этом, наше правительство - "чистое" перед внешними кредиторами банка. А недовольство международных фондов еще может нашему правительству влететь в "копеечку" при его выходе на международные рынки капитала.

Вопрос о том, является ли такая экономия оправданной, если учесть все возможные социальные, политические и экономические риски вывода крупнейшего банка с рынка (даже при том, что все вкладчики останутся "при своих"); а также огромные "риски исполнителя" в таком непростом процессе - пока оставим открытым.

По материалам: НВ

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