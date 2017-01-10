Сын экс-президента Украины Александр Янукович собирается вложить EUR13 млн в строительство квартир и бизнес-объектов в Черногории, а помогать ему будет 31-летняя сербская звезда Playboy Сорая Вучелич.

Об этом пишет Informer.

По данным издания, Янукович-младший познакомился с Вучелич в прошлом году на черногорском побережье. Они встретились в компании общих друзей.

Янукович рассказал, что у него есть разрешение на строительство. Его знакомая сообщила, что она также задумывалась над этим бизнесом и готова стать посредником при продаже завершенных объектов.

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- Я вам эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, - сказала Вучелич.

Других подтверждений данной информации, кроме публикации в таблоиде, пока нет.

Ранее в ГПУ заявили, что Янукович-младший владеет Межигорьем.