Алиев: инвестиции Азербайджана в Украину составили 200 млн долл

Порошенко и Алиев обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику



Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в рамках экономического форума в Давосе заявил о том, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 миллионов долларов. Об этом в среду, 18 января, со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента Украины передаёт БИЗНЕС.

Пресс-служба Президента:

"Во время встречи было подтверждено обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении всего спектра двустороннего сотрудничества. Речь шла, в частности, о торгово-экономических связях, сотрудничестве в энергетике, самолетостроении и других отраслях. Президент Украины приветствовал возобновление поставок азербайджанской нефти в Украину".

Во время встречи Президенты Украины и Азербайджана рассмотрели вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также согласовали основные моменты повестки дня на 2017 год.

Ильхам Алиев отметил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 миллионов долларов. Стороны обсудили проекты для увеличения инвестиций в экономику Украины.

Как сообщал БИЗНЕС 18 января, Евросоюз положительно оценил стабилизацию государственных финансов Украины. Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко расчитывает на увеличение объёма финансовой поддержки со стороны ЕБРР.