Америка предлагает альтернативу Северному потоку-2

В США предлагают экспортировать энергоресурсы по заниженным ценам. Об этом сообщает УНН.

По мнению постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО Кей Хатчинсон, такое решение может стать альтернативой для стран, которые зависят от российского газа.

"Хочу акцентировать на том, что все мы очень обеспокоены из-за "Северного потока-2". Мы не должны быть зависимыми от России из-за энергетических потребностей. Мы надеемся, многие из нас надеются, что США сможет предложить диверсифицированные энергетические ресурсы", - сказала дипломат.

По словам Хатчинсон, еще полтора года назад США не могли обеспечить экспорт нефти и газа, ведь должны были убедиться в том, что имеют достаточно ресурсов для собственного потребления.

"Сегодня наши технологии позволяют Америке стать одним из наибольших изготовителей нефти и природного газа. Да, мы не станем наибольшим экспортером, потому что мы много потребляем. Но у нас будет и кампания по экспорту, а это означает, что цены, по которым мы поставляем природный газ, будут понижаться. Сейчас мы строим инфраструктуру, чтобы сделать это. Мы будет способны экспортировать нефть и природный газ по пониженным ценам, которые смогут стать диверсифицированными ресурсами в том числе и для Украины, и, мы надеемся, Германии, потому что мы не хотим, чтоб российский "Северный поток-2" начал сдерживать европейский ответ на российскую агрессию. "Северный поток-2", который станет причиной зависимости от российских ресурсов, навредит способности противостоять России для зависимых стран", - подчеркнула она.

Напомним, что Финляндия выдала все разрешения для строительства "Северного потока-2".

InfoResist.org

https://inforesist.org/