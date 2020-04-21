Американська нафта знову торгується в плюсі

Вартість ф'ючерсу на американську нафту марки WTI з поставкою в травні повернулася до позитивного значення, свідчать дані торгів.

Про це повідомляє РБК.

"Станом на 7:10 на біржі NYMEX вона зросла до 1,40 долара. Червневі ф'ючерси WTI подорожчали до 21,33 долара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що червневі ф'ючерси на північноморську суміш Brent на біржі ICE в Лондоні торгуються за ціною 25,39 долара за барель (травневі контракти закінчилися).

"20 квітня вартість квітневого ф'ючерсу WTI впала до нуля, а потім і зовсім вперше в історії досягла негативних значень: котирування завершили торгову сесію на позначці мінус $37,63 за барель", - підкреслює видання.

Після запровадження обмежень в рамках боротьби з поширенням коронавірусу світовий попит на нафту впав.

"Якщо ми не побачимо відновлення попиту найближчим часом, цілком ймовірно, що червневий контракт чекатиме така сама доля", - наводить Bloomberg слова Воррена Паттерсона, аналітика нідерландської фінансового конгломерату ING Bank NV. Водночас він висловив думку, що після квітня ціни почнуть поступово відновлюватися.

Президент США Дональд Трамп заявив про плани повністю заповнити національні резерви країни, направивши в сховища до 75 мільйонів барелів.

"Вашингтон також розгляне можливість припинення закупівель нафти в Ер- Ріяда", додав він.

Напередодні вартість квітневого ф'ючерсу нафти марки WTI вперше в історії сягнула негативних значень.