Американська торговельна палата назвала головну перешкоду для бізнесу в Україні

Головною перешкодою для ведення бізнесу в Україні є відсутність верховенства права, вважають члени Американської торговельної палати в Україні.

Про це заявив її президент Енді Гандер під час онлайн-презентації результатів дослідження бізнес-клімату в Україні в період карантинних обмежень.

"Найбільшою, номер один, перешкодою є відсутність верховенства права, - сказав Гандер. - Так вважають 66% членів Американської торговельної палати в Україні, які взяли участь у дослідженні. Вони кажуть, що хочуть верховенства права для ведення бізнесу". Другою перешкодою члени палати назвали корупцію (54%), третьою - брак рішучої програми реформ (45%).

За словами президента Американської торговельної палати в Україні, у 37% учасників дослідження в період карантинних обмежень скоротилися доходи. Водночас у 40% - зросли. Близько 20% учасників скоротили штат співробітників. 56% фактично не скорочували працівників, а 24 % наростили цей показник, хоча здебільшого незначно.

За даними Гандера, близько половини членів палати сокорили інвестиції за цей період, водночас 19% збільшили їх.

За його словами, 60% учасників дослідження незадоволені тим, як держава підтримує бізнес, 1% - дуже задоволені, і 10% - певною мірою задоволені.

"Членів Американської торгової палати турбує неясність програми вакцинації в Україні, - сказав Гандер. - Ходять чутки, що уряд знову оголосить локдаун і продовжить ізоляцію".

За словами президента палати, її члени "просять уряд провести реальну і ефективну судову реформу, забезпечити верховенство права і справедливе правосуддя... По-друге, з точки зору відновлення економіки, уряд має захистити населення від ковіду". Це означає тестування, вакцинацію і ефективне лікування, сказав Гандер. Третім пунктом із того, що має зробити уряд для економічного відновлення, він назвав викорінення корупції. Далі йдуть питання податкової політики, співпраці з МВФ, захисту права власності тощо.

Щодо прогнозів на 2021 рік, то лише 9% учасників дослідження очікують подальшого зниження доходів, близько 60% сподіваються на зростання.12% очікують скорочення персоналу, 32% планують збільшення кількості працівників.

"Ми поставили запитання, хто може найкращим чином залучити прямі іноземні інвестиції в Україну у 2021 році, - сказав Гандер. - Президент - людина, яка відстоює судову реформу в уряді та парламенті. Ділове співтовариство і, що важливо, компанії, які вже є в Україні. Ми найкращі інвестори".

Щодо майбутнього, то 2% членів Американської торгової палати в Україні налаштовані оптимістично, 43% - обережно оптимістично, 35% - нейтрально, 20% песимістично.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 лютого під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній заявив, що основна стратегія України розрахована на залучення бізнес-інвестицій. Задля цього уряд спільно з народними депутатами, експертами й аналітиками працює над розробленням Національної економічної стратегії до 2030 року.

Ключовими пріоритетами стратегії, за словами очільника уряду, є європейська та євроатлантична інтеграція, верховенство права, захист приватної власності, гендерна рівність та абсолютна нетерпимість до корупції, економічна свобода - чесна конкуренція, рівні умови для бізнесу та вільний рух капіталу, а також інституційна спроможність.