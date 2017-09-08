Американская Westinghouse готова поставлять ядерное топливо украинским АЭС

Американская ядерная компания Westinghouse заявляет, что готова поставлять ядерное топливо одновременно на все атомные электростанции Украины.

Об этом сообщил вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг в интервью Українським новинам.

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"В нынешнем контракте с национальной атомной энергогенерирующей компанией Энергоатом прописано, что может быть поставка одновременно на все энергоблоки Украины. Компания Westinghouse готова выполнить данный пункт контракта. Мы будем рады это сделать и готовы выполнить такую просьбу Энергоатома, если она поступит", - заявил Даг.

Он добавил, что на данный момент у компании есть планы по расширению поставок топлива в Украину и скоро нужно будет начинать переговоры о продлении контракта с Энергоатомом, срок которого заканчивается в 2020 году.

Также он уточнил, что у Westinghouse не будет проблем с поставкой ядерного топлива на не серийный энергоблок No1 Южноукраинской АЭС (Южноукраинск, Николаевская область) и на энергоблоки типа ВВЭР-440 Ривненской АЭС (Вараш, Ривненская область).

Напомним, что в июле Государственная инспекции ядерного регулирования Украины согласовала возможность эксплуатации ядерного топлива Westinghouse на энергоблоках No1 и No4 Запорожской АЭС (Энергодар, Запорожская область).

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на увеличение доли поставок ядерного топлива для работы атомных электростанций у компании Westinghouse до 55%.

Ранее Westinghouse заявляла, что готовится к наращиванию поставок ядерного топлива собственного производства на украинские АЭС и увеличению своей доли на рынке ядерного топлива Украины.

С начала года Украина импортировала из России ядерного топлива на сумму $130 млн.

В 2016 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт свежих ядерных сборок для работы атомных электростанций у компании Westinghouse в 5 раз, с $32,7 млн до $162 млн, а у компании ТВЭЛ снизила на 36,7%, с $610,9 млн до $386,8 млн по сравнению с импортом в 2015.

Напомним, что Энергоатом нашел еще одну замену российскому ядерному топливу.

Ранее сообщалось, что Китай готов участвовать в строительстве мощностей по производству ядерного топлива в Украине.

Український Бізнес Ресурс

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