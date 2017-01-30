А.Меркель: Украина выполнила все требования МВФ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приветствует экономические реформы в Украине, отметив, что Украина выполнила все требования Международного валютного фонда. Об этом она заявила во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.

"Я приветствую реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Сейчас непростые ограничения со стороны МВФ. Украина выполнила все требования, и мы поддерживаем и приветствуем шаги к реформированию экономическому и всестороннему реформированию украинского государства", - отметила А.Меркель.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.