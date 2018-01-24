АМКУ допускает ценовой сговор на рынке мяса птицы

Антимонопольный комитет Украины допускает ценовой сговор в действиях производителей мяса птицы.

Об этом заявила первый заместитель председателя АМКУ - государственный уполномоченный Мария Нижник, передают Українські новини.

В АМКУ отметили, что исследования рынка продолжается - регулятор анализирует полученную информацию и конкуренции на рынке.

АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 году у 9 крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей - компаний "Агро- Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт", она была предоставлена, но отдельную информацию еще необходимо уточнить и проверить.

"По предварительным результатам исследования рынка куриного мяса, АМКУ на данный момент рассматривает 2 возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: первое - это злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей, второе - антиконкурентные согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики", - сказано в сообщении.

После уточнения запрашиваемой информации от отдельных участников рынка, в частности "Мироновского хлебопродукта", регулятор сделает выводы о наличии или об отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, Антимонопольный комитет ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.