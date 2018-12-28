АМКУ не признал монополистом ДТЭК Ахметова

Антимонопольный комитет принял решение закрыть дело о монополии ДТЭК Рината Ахметова. Об этом сообщил бывший член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook.

"За закрытие производства проголосовали: Юрий Терентьев, Нина Сидоренко, Валерий Полюхович, Анна Артеменко и Мария Нижник (четверо последних назначены указом президента). "Против"- Светалана Панаиотиди", - отметил он.

Никаких юридических последствий для ДТЭК решение не имеет, злоупотребления монопольным положением не увидели, добавил он.

АМКУ нашел отдельные признаки монопольного положения ДТЭК, но установил, что он им не злоупотребляет, сообщил Герус LIGA.net.

Напомним, Антимонопольный комитет в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК на рынке электроэнергии. По словам главы ведомства Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Она была создана 2005 году. Входит в состав финансово- промышленной группы СКМ Рината Ахметова. В угольный блок ДТЭК входят ДТЭК Павлоградуголь (объединяет 10 шахт), ДТЭК Добропольеуголь (5 шахт), ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ДТЭК Свердловантрацит (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), Шахта Белозерская и пять обогатительных фабрик. Предприятия ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит остались на временно оккупированной территории Донбасса. Также компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.