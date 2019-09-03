АМКУ не замечает монополии Коломойского на рынке ферросплавов Украины - СМИ

Пять предприятий олигарха Игоря Коломойского контролируют 76-80% рынка ферросплавов Украины, что само по себе является нарушением законодлательства, но Антимонопольный комитет не замечает этого. Такое утверждение делается экспертами в сюжете, опубликованном на сайте "5 канала".

"Хотя этого (монопольного положения, - ред.) и не замечает Антимонопольный комитет. Как бы там ни было, но ключевой игрок рынка экспортирует свою продукцию через фирмы-посредники по заниженным ценам, указывают эксперты на статистику Государственной фискальной службы и таможни", - говорится в сюжете.

В материале говорится, что под контролем холдинга Коломойского находятся три завода и два горно-обогатительных комбината.

"При этом стиль ведения дел бизнесменом в подконтрольных ему областях не дает повода для оптимизма, у сотрудников заводов зарплаты ниже, чем в отрасли", - цитирует "5 канал" экспертов.

"Как результат, государство ежегодно недополучает миллионы валютной выручки и налоговых поступлений. Не лучше ситуация и с капитальными инвестициями и уровнем социальной защиты на предприятиях. Так, согласно отчетности профсоюза металлургов и горняков Украины, уровень зарплат на Никопольском и Запорожском заводах ферросплавов значительно ниже, чем на других металлургических предприятиях. Результат такой бизнес-модели - неполученные средства в бюджетах всех уровней, указывают эксперты отрасли", - говорится в материале.

Times.dn.ua

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